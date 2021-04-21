Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Ранее закон поддержал парламент Украины, в марте 256 членов парламента проголосовали «за». Закон вступит в силу со следующего дня после его публикации.
Отмечается, что эта мера позволит оперативно доукомплектовать военные части государства в случае необходимости повысить их боеспособность и быстро среагировать на угрозы.
Закон вводит новый вид военной службы – по призыву резервистов в особый период, решение по этому вопросу будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ, сообщает РИА Новости.
Кроме того, документ предполагает использование автоматизированной информационной системы для учета резервистов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил видеообращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться «в любой точке Донбасса». Видео было размещено на официальном канале Зеленского в Telegram.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- В Москве задержали Любовь Соболь
- МВД запустило «Паутину» для розыска машин и обжалования штрафов
- Стрелков назвал два сценария послания Путина
- Рогозин оценил затраты на создание новой орбитальной станции
- Перекрестный туризм: Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве в туротрасли с Тульской областью
- Лукашенко предрекли должность губернатора Белорусской области
- В Белоруссии ограничат валютные операции
- Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов
- Названы привычки украинских туристов, выдающие их за границей
- Сенатор назвал «кривлянием» предложение Зеленского встретиться с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru