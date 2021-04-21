Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее закон поддержал парламент Украины, в марте 256 членов парламента проголосовали «за». Закон вступит в силу со следующего дня после его публикации.

Отмечается, что эта мера позволит оперативно доукомплектовать военные части государства в случае необходимости повысить их боеспособность и быстро среагировать на угрозы.