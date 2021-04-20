Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский направил видеообращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться "в любой точке Донбасса". Видео было размещено в официальном канале Зеленского в Telegram.

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Украинский лидер напомнил, что предложение встретиться на линии соприкосновения было озвучено на заседании в Нормандском формате, прошедшем в понедельник 19 апреля. По словам Зеленского, он готов встретиться с Путиным "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

При этом президент Украины подчеркнул, что Украина придерживается дипломатического пути, однако она будет "защищаться". Он заявил, что Украина не хочет войны, однако "готова к ней". По словам Зеленского, украинцы не станут зачинщиками войны, однако намерены "стоять до последнего".

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Война В ДонбассеВладимир ПутинУкраинаВладимир Зеленский
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