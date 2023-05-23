Зеленский объявил о создании на Украине корпуса морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале объявил, что было принято решение «увеличить потенциал украинской морской пехоты» и создать корпус морской пехоты.

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Во время посещения позиций Вооружённых сил Украины на угледарском направлении он отметил, что новые бригады, которые будут сформированы, будут обеспечены современным оружием и техникой.

«Государство будет делать все для развития важного, крепкого рода войск», - сказал украинский лидер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада продолжат поставлять Украине вооружения и после завершения украинского конфликта, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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