Зеленский объявил о создании на Украине корпуса морской пехоты

Во время посещения позиций Вооружённых сил Украины на угледарском направлении он отметил, что новые бригады, которые будут сформированы, будут обеспечены современным оружием и техникой.

«Государство будет делать все для развития важного, крепкого рода войск», - сказал украинский лидер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада продолжат поставлять Украине вооружения и после завершения украинского конфликта, сообщает RT.