Зеленский объявил о создании на Украине корпуса морской пехоты
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале объявил, что было принято решение «увеличить потенциал украинской морской пехоты» и создать корпус морской пехоты.
Во время посещения позиций Вооружённых сил Украины на угледарском направлении он отметил, что новые бригады, которые будут сформированы, будут обеспечены современным оружием и техникой.
«Государство будет делать все для развития важного, крепкого рода войск», - сказал украинский лидер.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада продолжат поставлять Украине вооружения и после завершения украинского конфликта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru