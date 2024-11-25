Зеленский назвал ситуацию на Кураховском направлении самой тяжелой для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Александр Сырский доложил ему о наличии угроз для украинской армии.
Он отметил, что в ходе долгого разговора обсуждались «все ключевые направления». В частности, это подконтрольная Киеву территория Запорожской области, где, по словам украинского лидера, «ВСУ контролируют ситуацию».
«Кураховское направление – самое тяжёлое сейчас. Работаем для того чтобы укрепить наши позиции», - заключил Зеленский.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Курахово является последним населённым пунктом, из которой ВСУ могут обстреливать Донецк из ствольной артиллерии, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru