Зеленский назвал ситуацию на Кураховском направлении самой тяжелой для ВСУ

Он отметил, что в ходе долгого разговора обсуждались «все ключевые направления». В частности, это подконтрольная Киеву территория Запорожской области, где, по словам украинского лидера, «ВСУ контролируют ситуацию».

«Кураховское направление – самое тяжёлое сейчас. Работаем для того чтобы укрепить наши позиции», - заключил Зеленский.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Курахово является последним населённым пунктом, из которой ВСУ могут обстреливать Донецк из ствольной артиллерии, пишут «Известия».

