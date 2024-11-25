Зеленский назвал ситуацию на Кураховском направлении самой тяжелой для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Александр Сырский доложил ему о наличии угроз для украинской армии.

Телеграм: Бои за Курахово и ловушка для иноагентов

Он отметил, что в ходе долгого разговора обсуждались «все ключевые направления». В частности, это подконтрольная Киеву территория Запорожской области, где, по словам украинского лидера, «ВСУ контролируют ситуацию».

«Кураховское направление – самое тяжёлое сейчас. Работаем для того чтобы укрепить наши позиции», - заключил Зеленский.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Курахово является последним населённым пунктом, из которой ВСУ могут обстреливать Донецк из ствольной артиллерии, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры