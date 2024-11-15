Телеграм: Бои за Курахово и ловушка для иноагентов
Российские войска наступают на Курахово, в Абхазии разгораются протесты, а в Америке распределяют высокие кресла.
Бои за Курахово
Российские войска наступают на один из крупнейших опорных пунктов ВСУ в ДНР – город Курахово.
«Донбасский Партизан» следит за ситуацией:
«Российские силы последовательно реализуют тактику "огневого кармана", вынуждая противника отступать на менее выгодные рубежи. Активное давление на северном, южном и восточном флангах существенно снижает возможности ВСУ для маневра и логистической поддержки. Успехи российских подразделений, включая освобождение Ильинки и значительное продвижение в Дальнем, создали условия для оперативного окружения украинских формирований в районе Курахово и на южном фланге Кураховского направления».
Журналист Олеся Лосева публикует кадры, на которых ВСУ расстреливают мирных украинцев:
«А вот как ВСУ относятся к "своим", к украинцам. <…> Немецко-украинский танк Leopard 2 в районе Курахово расстреливает мирных граждан, зашедших в собственный дом. При отступлении эти мрази не жалеют никого и ничего. Помнится, австрийский художник тоже хотел подтопить метро Берлина вместе с берлинцами. Киевский актер идет по его стопам».
В понедельник ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение ВС РФ, но при этом затопили свои собственные позиции и оставили местных жителей без воды. Украинские пропагандисты попытались возложить ответственность за подрыв дамбы на наших военных, но фейк быстро разоблачили.
«Русский инженер» объясняет, почему ВС РФ никак не могли взорвать дамбу:
«Украинские источники публикуют кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Думаю, тут уже сняты все вопросы, что это могла сделать наша сторона. Никаких признаков прилета, тем более синхронного в двух местах. Судя по взрыву и размеру огненного шара, тротиловый эквивалент там идет на тонны полторы минимум, причем заложенных на глубине. Что могли сделать только ВСУ. Мотивация, думаю, самая простая, максимальный ущерб при отступлении, эффект выжженной земли. Ну и блокировать возможность использовать дамбу для прорыва к Курахово с севера».
«Vестник Новороссии |Z |» публикует видео и восхищается идиотизмом врага:
«Те командиры ВСУ, что додумались взорвать дамбу под Курахово, достойны наших государственных наград. И премию выписать за смекалку... На видео техника ВСУ пытается преодолеть затопленную дорогу после подрыва дамбы».
«Мюсли вслух» интересуется, как Киев преподнесет своим гражданам потерю Курахово:
«По последним сводкам, российские войска не только приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, но и берут этот важный населенный пункт в полукольцо окружения, стремясь перерезать пути снабжения противника. Киевскому режиму пора задуматься – особенно после злодейского подрыва Терновской дамбы на местном водохранилище, которое не остановило продвижение ВС РФ, а также каннибализации и вывоза на запад оборудования Кураховской ТЭС – о том, как подавать хохлам очередную зраду. Схема отработана на шпинделе намотана: Курахово, как и ряд других городов, откуда уже были выбиты ВСУ, будет объявлен не имеющим стратегического значения. А вот для нас этот город важен: Донбасс должен быть полностью очищен от остатков украинской власти».
Рублевые спецсчета для иноагентов
В Думу внесли законопроект о спецсчетах для иноагентов. Иноагенты смогут получать доходы за книги, песни и эфиры только на особый счет, а распоряжаться деньгами с них разрешат лишь при исключении из реестра.
Депутат Госдумы Василий Пискарев объясняет:
«Только на такие счета будут зачисляться все доходы иноагента от его интеллектуальной деятельности. Лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта. Пособники врагов не должны обогащаться за счет своей страны. Принимаемые меры соразмерны тем угрозам безопасности страны, которые исходят от иноагентов. Ранее нами уже принято более 40 федеральных законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие вмешательству в наши внутренние дела, и эта работа продолжается. Соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным».
«АДЕКВАТ Z» ждет публикации законопроекта:
«Это, безусловно, крепко врежет по той части контингента, которая либо уже намотала себе известные уголовные дела, либо обоснованно предполагает, что возбудиться против них по совокупности уже навороченного – дело только времени. Против публики же, которая в стране или находится, или не опасается оказаться, одна эта мера работать не будет: поверх нее понадобятся дополнительные требования к режиму расходных операций по спецсчету, которые специально изобретать особо и не надо. Текста законопроекта, впрочем, еще нет, и когда (кажется, совсем скоро) он появится, есть все основания полагать, что и про режим спецсчета там будет – если не прямо сразу, то уж всяко ко второму чтению».
Режиссер Александра Франк не верит, что все так просто:
«Давно назревшая тема перекрыть крантик творческих отчислений злобным релокантам. Все правильно, но разве они получают вознаграждения напрямую? Тоже ведь не дураки и работают через партнеров».
«Темник» хочет видеть цифры:
«Об эффективности разрабатываемых мер судить пока затруднительно, потому что отсутствуют данные о масштабах средств, которые иноагенты получают в виде такого рода роялти. Если вдруг окажется, что речь идет о незначительных суммах или, что мера окажется действенной в отношении единичных персоналий, то результат будет иметь чисто символический характер».
Авиасалон в Китае
Во вторник в китайском Чжухае начал работу международный авиасалон Airshow China 2024. Россия представлена единой экспозицией.
«Юань да Марья» пишет о выступлениях наших летчиков:
«"Русские витязи" выступили на Airshow China в Чжухае под песню "Я – русский". Помимо песни Shaman'a, шоу также сопровождала композиция "Матушка-земля" в исполнении Татьяны Куртуковой. Вылеты "Русских витязей" запланированы каждый день до 17 ноября, когда авиасалон завершит работу».
«Новости Ростеха» хвастаются:
«Первые контракты на поставку Су-57Э за рубеж уже заключены. Соглашения с дружественными странами были подписаны на выставке Airshow China 2024 в Китае. Экономический эффект от экспорта – присутствие России на внешних рынках. Су-57 – не просто истребитель и выставочный экспонат, а единственный в мире самолет, который доказал принадлежность к пятому поколению на деле, в серьезных боях. Машина отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Напомним, что мировая премьера экспортного истребителя состоялась на международном авиасалоне в Чжухае. Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха поставляет Су-57 ВКС России. Этот самолет применяется в зоне спецоперации и постоянно дорабатывается с учетом боевого опыта и предложений военнослужащих».
«Мейстер» соглашается, что есть чем хвастаться:
«Про Су-57 мы уже писали, это, конечно, гвоздь российской программы – истребитель пятого поколения с боевым опытом, включая сложные вещи типа выполнение заданий с помощью управляемого с борта самолета ударного дрона-"невидимки". Полностью его возможности в рамках салона не раскрыть, но для квалифицированных представителей потенциальных клиентов там есть и квалифицированные консультанты, а картинка с прекрасным пилотажем – фон, лучше которого не придумать. Сюда же и Су-35, самый результативный российский истребитель в зоне СВО, машина, сочетающая проверенную временем конструкцию и новое оборудование, созданное в ходе работ над самолетами 5-го поколения. Помимо самолетов нужно упомянуть и двигатели, которые в сотрудничестве России со многими государствами региона составляют отдельную категорию – как для ремонта и модернизации ранее поставленных отечественных самолетов, так и для производства машин собственной разработки. Помимо уже известных типа АЛ-31 в Чжухай привезли новейший АЛ-51Ф1С – Изделие 177С, который должен ставиться на Су-57 следующих серий. Наш экспорт сегодня переживает не самые простые времена, учитывая, что абсолютным приоритетом для оборонки становится выполнение Гособоронзаказа, но демонстрация перспективных систем в этих условиях становится еще важнее, позволяя оценить перспективы возобновления полномасштабных поставок после окончания СВО. Салон в Чжухае в этом смысле будет использован по максимуму».
«China army» приводит мнение научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Чжана Хуна про участие России в авиасалоне:
«Россия продемонстрировала свой новейший стелс-истребитель Су-57 на авиасалоне в Чжухае, что, прежде всего, отражает высокий уровень стратегического доверия между Китаем и Россией. Истребитель-невидимка – один из самых важных военных секретов для любой крупной державы, и его не стали бы открыто демонстрировать, если бы отношения не основывались на реальном стратегическом партнерстве и доверии. Во-вторых, участие Су-57 в Чжухае также говорит о положительном настрое России к военному и техническому сотрудничеству с Китаем. Россия как великая военная держава обладает передовыми технологиями, многим из которых можно учиться, например, в области ядерных, подводных и авиационных технологий. Участие России в авиасалоне в Чжухае подчеркивает ее стремление углубить сотрудничество с Китаем в сфере военных технологий. В-третьих, Чжухайский авиасалон – это важная международная платформа для демонстрации военной техники. Как показали боевые действия на т.н. Украине, истребитель Су-57 показал хорошие результаты».
«AviaNews» дивится китайскому чуду:
«Одним из самых интересных экспонатов на 15-й Китайской международной аэрокосмической выставке China AirShow 2024 в Чжухае стал представленный недавно гигантский беспилотный грузовой летательный аппарат W5000, разработанный компанией Air White Whale. В настоящее время в Китае разрабатывается или проходят летные испытания множество грузовых беспилотников. Большое их число всех размеров, назначений и грузоподъемности было представлено на авиасалоне в Чжухае. Среди них в первую очередь своими гигантскими размерами выделяется W5000, реальный образец которого является частью статической экспозиции на China Airshow. W5000 получил такое название из-за полезной нагрузки в 5000 килограммов, которую он может поднимать в воздух. По заявлению разработчика, его максимальный взлетный вес составляет более 10 тонн, он может преодолеть 2600 километров (максимальная дальность полета) с крейсерской скоростью до 526 км/ч. Для осознания цифр: W5000 по своим характеристикам практически равен одной из рабочих лошадок ВКС – самолета Ан-26. Air White Whale не указывает тип двигателя на своем веб-сайте, но сообщения СМИ предполагают, что самолет оснащен двумя двигателями AEP-100 от государственной корпорации Aero Engine Corporation of China. <…> Как считаете, такой грузовой беспилотник пригодился бы в России с учетом расстояний страны (не говоря уже о нуждах Минобороны)?»
Протесты в Абхазии
В Абхазии в понедельник начались протесты оппозиции после того, как были задержаны пять активистов, выступающих против ратификации соглашения между Россией и Абхазией об инвестиционной деятельности.
«Политтранзит» объясняет, в чем там дело:
«Абхазская оппозиция выступает против соглашений с Россией по гарантиям инвестиций, а также против строительства так называемых апартаментов – проекта масштабных инвестиций российских застройщиков в постройку в Абхазии курортного кластера современного уровня. Оппозиционеры уверяют, что проект приведет к разорению абхазского мелкого и среднего бизнеса в курортной сфере. Другая часть оппозиции утверждает, что реализация апартаментного проекта и гарантии российским инвесторам приведут к увеличению доли русского населения, следовательно, к потере Абхазией части суверенитета. Среди абхазской оппозиции доминирует непонятное стремление превратить Абхазию в некое подобие средневековой Японии – полностью закрытого от внешнего мира государства. Закрытого в том числе от России. Но получающего деньги от российских туристов».
«Sovmin» объясняет, почему в Абхазии не будет госпереворота:
«Хотя оппозиции и удалось впервые за долгое время сделать важную публичную акцию, протестного ресурса и организационных способностей едва ли хватит, чтобы завершить задуманный план "цветной революции". Как уже сейчас показали беспорядки, умеренные успехи провокаторов есть только там, где получается создавать искусственные заторы. Реальных многотысячных митингов нет и не возникнет по понятным причинам – абсолютное большинство абхазов поддерживает нынешний курс властей на сближение с Россией. Парламент, учитывая критический момент и столь явную попытку принудить его к несубъектному решению не голосовать за ратификацию, не поддастся на давление, а значит, и Соглашение об инвестпроектах войдет в силу. По мере продолжения развития событий и подключения к делу силовиков протестный потенциал будет неумолимо снижаться. К выборам оппозиция подойдет уже измотанной, и ей придется смириться с тем, что электорально она не имеет шансов. Ну а после выборов ее политическое будущее предрешено – шовинистов и грантоедов, агитирующих против нашего стратегического союзника, выведут за рамки правового поля и лишат возможности влиять в республике на что-либо».
«Мышь в овощном» интересуется:
«Вопрос, некоторым образом, риторический, но тем не менее. Интересно: а какая доля господ, столь уверенно выражающих свое мнение относительно будущего российско-абхазских отношений, при этом обладает российским гражданством?»
Политик Николай Стариков отвечает:
«Абхазия признана Россией независимым государством, однако все ее жители получили российские паспорта. Отношения между государствами считаются дружественными – у нас есть оборонительный договор, и на территории Абхазии размещена российская военная база. Тем не менее, существуют определенные нюансы. Для Абхазии, хоть и небольшого, но независимого государства, российские фирмы и граждане рассматриваются как иностранцы. Россию не допускают в правовую систему республики. Многие объекты, разрушенные в ходе абхазо-грузинской войны (1992-1993 годов), до сих пор не восстановлены. Это связано с отсутствием инвестиций из России. Здравый смысл должен восторжествовать. Речь не идет о кабальных условиях; необходимо восстановление разрушенного и строительство новых объектов. Каждый здравомыслящий инвестор, приходя в Абхазию, хочет иметь гарантии. Именно поэтому Россия вежливо попросила подписать договор о гарантиях инвестиций. Для процветания этого уникального региона необходимо вложить значительные средства. Без гарантий инвестиций такие вложения просто не произойдут. Если ситуация изменится, это создаст множество рабочих мест и новые возможности для бизнеса. Это будет похоже на то, что произошло в Крыму, где российские инвестиции привели к восстановлению инфраструктуры и улучшению жизни местных жителей».
«Bunin & Co» приводит мнение политолога Сергея Маркедонова:
«Люди, плохо знакомые с абхазской спецификой, видят в протестах проявления антироссийской позиции. Вероятно, полагая, что любой протест равен "цветной революции", а значит и "геополитическому развороту". Между тем Абхазия привычна к спорам и жарким дискуссиям, а смена власти посредством протеста здесь происходила не единожды. Но это не приводило к "вестернизации" республики. В конце октября в республике Фондом развития евразийского сотрудничества было проведено специальное исследование по теме "Российско-абхазское союзничество: мифы и реалии". Согласно опросу, 93% респондентов считают РФ главным союзником Абхазии. Тем паче, что других союзников, которые поспешили бы признать республику и стать гарантами ее безопасности и экономического развития, на горизонте не видно. Видимо, стоит разделять разные логические ряды, понимая, что свобода и дискуссия вовсе не означает автоматического отказа от пророссийского выбора».
Кадровые решения Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп объявил имена людей, которым предложит должности в своей администрации. Некоторые кадровые решения стали сенсацией.
«Банкста» пишет о главной из них:
«Трамп назначил миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового "Департамента эффективности государственного управления". "Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей!", – написал Трамп и сравнил новое ведомство с Манхэттенским проектом, в рамках которого была создана атомная бомба».
«Юрист на Югах» объясняет логику Трампа:
«Фактически Трамп создает лояльную ему структуру, которая должна будет переформировать госаппарат, тем самым победив пресловутое "глубинное государство", которое буквально выращено демократами. Насколько широкими будут полномочия Департамента Маска в реальности, пока сказать трудно, однако данная попытка перестройки системы госуправления США говорит о том, что Трамп и его сторонники прекрасно понимают, в каком глубоком кризисе находится исполнительная власть. В нынешнем состоянии необходимо не просто расставлять на руководящие кресла своих людей, необходимо полностью зачищать министерства и ведомства от неугодных, дабы они не саботировали работу команды Трампа, как это было в предыдущий его срок. Такие действия говорят о том, что старый-новый президент и его команда провели серьезную оценку своих прошлых неудач. В этот раз они действительно намерены вернуть Америке величие и оставить после себя наследие в виде надежного преемника и государственного аппарата, который независимо от того, кто у руля, будет дальше управлять страной, как того хотят трамписты. Вероятно, стоит ожидать большой чистки, которая очень будет напоминать политические репрессии».
«Доктор Z прописал» пишет о реакции сотрудников американского Минюста на новость о том, что ведомство возглавит конгрессмен, не желающий содержать Украину:
«Телеканал NBC News на основании опроса нескольких сотрудников министерства юстиции и генпрокуратуры сделал вывод, что предложение избранного президента США Дональда Трампа выдвинуть на пост главы ведомства конгрессмена Мэтта Гетца их, сотрудников то бишь, шокировало. "Ошеломляюще", "безумие", "смехотворно" и тому подобные эпитеты от нескольких человек, которую выдают за позицию всех сотрудников. Наверное, на телеканале не в курсе, что в любой организации или компании при назначении нового руководителя всегда найдутся люди, которые сочтут происходящее "смехотворным" и "безумием". Только это не повод судить о его компетенции до того, как он приступит к работе. А вообще Трамп со своими инициативами по кандидатам на посты различных ведомств действует не по шаблону. Любопытно».
«Историк-алкоголик» любуется кандидатом на пост директора Национальной разведки США, которая включена в базу украинского сайта «Миротворец» как агент Кремля:
«Пока вы спали, Трамп назначил директором внешней разведки вот эту знойную милфу – Тулси Габбард. В 2022 году из-за своей радикальной позиции по Украине она была вынуждена перейти из Демпартии в Республиканскую. Стон по планете стоит такой, как если бы американской разведкой назначили руководить прямо Патрушева. (Хотя скажем честно – Николай Платонович по внешним данным немного проигрывает.) Наша редакция подобрала ее наиболее яркие фото и твиты».
«Всевидящее око» пишет о нестандартном заявлении вероятного министра обороны:
«Трамп выдвинул на пост главы Пентагона ведущего Fox News Пита Хегсета. Как он себя проявит в кресле министра обороны США – пока непонятно, но уже сейчас можно сказать, что даже по меркам довольно странного вашингтонского истеблишмента последних лет это весьма нестандартный персонаж. Например, он признался, что уже лет десять не моет руки. "Я не вижу микробов, значит, они не настоящие", – не моргнув глазом, сообщил Хегсет в прямом эфире. Интересно, что будет, если новый глава Пентагона применит этот подход к решению военных проблем? Взять, например, хуситов, которые как раз накануне атаковали авианосец "Авраам Линкольн" и два эсминца в Красном море. В этот раз американцев вроде бы пронесло, но кто его знает, что случится в следующий раз. И вот тут Хегсет всегда может сказать, что не видел своими глазами повреждений боевых кораблей, а значит, их и не было. Очень удобная позиция. Но избранному президенту США Дональду Трампу на всякий случай следует быть осторожным, здороваясь за руку со своим министром обороны. Потому что руки мыть все-таки стоит – независимо от того, видишь ты микробов или нет».
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