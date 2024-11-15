Телеграм: Бои за Курахово и ловушка для иноагентов

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В Думу внесли законопроект о спецсчетах для иноагентов. Иноагенты смогут получать доходы за книги, песни и эфиры только на особый счет, а распоряжаться деньгами с них разрешат лишь при исключении из реестра.

Депутат Госдумы Василий Пискарев объясняет:

«Только на такие счета будут зачисляться все доходы иноагента от его интеллектуальной деятельности. Лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта. Пособники врагов не должны обогащаться за счет своей страны. Принимаемые меры соразмерны тем угрозам безопасности страны, которые исходят от иноагентов. Ранее нами уже принято более 40 федеральных законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие вмешательству в наши внутренние дела, и эта работа продолжается. Соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным».

«АДЕКВАТ Z» ждет публикации законопроекта:

«Это, безусловно, крепко врежет по той части контингента, которая либо уже намотала себе известные уголовные дела, либо обоснованно предполагает, что возбудиться против них по совокупности уже навороченного – дело только времени. Против публики же, которая в стране или находится, или не опасается оказаться, одна эта мера работать не будет: поверх нее понадобятся дополнительные требования к режиму расходных операций по спецсчету, которые специально изобретать особо и не надо. Текста законопроекта, впрочем, еще нет, и когда (кажется, совсем скоро) он появится, есть все основания полагать, что и про режим спецсчета там будет – если не прямо сразу, то уж всяко ко второму чтению».

Режиссер Александра Франк не верит, что все так просто:

«Давно назревшая тема перекрыть крантик творческих отчислений злобным релокантам. Все правильно, но разве они получают вознаграждения напрямую? Тоже ведь не дураки и работают через партнеров».

«Темник» хочет видеть цифры:

«Об эффективности разрабатываемых мер судить пока затруднительно, потому что отсутствуют данные о масштабах средств, которые иноагенты получают в виде такого рода роялти. Если вдруг окажется, что речь идет о незначительных суммах или, что мера окажется действенной в отношении единичных персоналий, то результат будет иметь чисто символический характер».



