Встречу Зеленского и Байдена перенесли

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена перенесли с 30 августа на 31 число. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что изменения связаны с расширением формата встречи президентов. Теперь он предусматривает не только встречу делегаций, но и встречу в формате «тет-а-тет».

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А ранее Кулеба рассказал, что во время встречи в Вашингтоне Зеленский и Байден обсудят политику, безопасность и экономику.

«Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться», — рассказал министр.

Глава украинского МИД добавил, что по итогам встречи Зеленский и Байден подпишут ряд совместных документов, пишет RT.


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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ПолитикаДжо БайденВладимир ЗеленскийСШАУкраина
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