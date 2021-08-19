Встречу Зеленского и Байдена перенесли

А ранее Кулеба рассказал, что во время встречи в Вашингтоне Зеленский и Байден обсудят политику, безопасность и экономику.

«Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться», — рассказал министр.

Глава украинского МИД добавил, что по итогам встречи Зеленский и Байден подпишут ряд совместных документов, пишет RT.



