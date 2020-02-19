Заведутся ли горячие финские парни в одной казарме с женщинами?

Министерство обороны Финляндии решило провести эксперимент по проживанию женщин и мужчин в общей казарме во время службы в армии. Добровольцев, которые дадут согласие, будут размещать в одних и тех же помещениях. Правда, душевые комнаты и туалеты останутся раздельными. Участники эксперимента смогут в любой момент отказаться от его продолжения.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН скептически воспринял эту идею.

«Эксперимент в первую очередь повлияет на повышение рождаемости в Финляндии, поможет решить эту проблему. Хотя, горячих финских парней, возможно, даже таким образом не заведёшь. Проживание в одной казарме солдат-женщин и солдат-мужчин я воспринимаю как обыкновенную западную глупость.