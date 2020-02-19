Заведутся ли горячие финские парни в одной казарме с женщинами?
Военный эксперт в эфире НСН оценил эксперимент Минобороны Финляндии по совместному проживанию разнополых военнослужащих.
Министерство обороны Финляндии решило провести эксперимент по проживанию женщин и мужчин в общей казарме во время службы в армии. Добровольцев, которые дадут согласие, будут размещать в одних и тех же помещениях. Правда, душевые комнаты и туалеты останутся раздельными. Участники эксперимента смогут в любой момент отказаться от его продолжения.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН скептически воспринял эту идею.
«Эксперимент в первую очередь повлияет на повышение рождаемости в Финляндии, поможет решить эту проблему. Хотя, горячих финских парней, возможно, даже таким образом не заведёшь. Проживание в одной казарме солдат-женщин и солдат-мужчин я воспринимаю как обыкновенную западную глупость.
Половую принадлежность никто не отменял
Половую принадлежность никто не отменял. Везде, где в армиях есть женщины-военнослужащие, они всё равно живут в отдельных кубриках, у них есть свои бытовые условия, притом, что службу они несут вместе с мужчинами. В России совместное проживание в одной казарме мужчин и женщин точно невозможно», - отметил с юмором собеседник НСН.
В настоящее время в финской армии, согласно закону, совместное нахождение мужчин и женщин в казармах возможно только в период проведения учений или в других исключительных условиях. Во всё остальное время женщинам должны выделяться отдельные помещения.
С инициативой рассмотреть вопрос совместного проживания неоднократно выступал финский Союз военнослужащих. По его мнению, так можно было бы преодолеть дискриминацию в отношении женщин в армии.
В Финляндии женщины имеют право по достижении 18 лет в добровольном порядке проходить военную службу, причем во всех родах и видах войск, в том числе в силах специального назначения. Призыв длится полгода или год. К настоящему времени военную подготовку в сухопутных силах страны прошли около 9 тысяч представительниц слабого пола.
При этом министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о готовности ввести обязательный призыв в армию для женщин. Реформу оборонительных сил должна разработать рабочая группа парламента. Это предложение уже поддержали в Союзе резервистов.
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