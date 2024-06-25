Запущенный с Украины воздушный шар сбили над Ростовской областью
25 июня 202416:42
Малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, был обнаружен над Ростовской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 14:45 мск 25 июня.
«Дежурными средствами ПВО шар, запущенный в воздушное пространство РФ с территории Украины, был уничтожен», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru