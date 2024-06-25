Запущенный с Украины воздушный шар сбили над Ростовской областью

Малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, был обнаружен над Ростовской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошёл около 14:45 мск 25 июня.

«Дежурными средствами ПВО шар, запущенный в воздушное пространство РФ с территории Украины, был уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:УкраинаРостовская ОбластьПВОМинобороны РФ

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