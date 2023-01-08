Запланированы российско-белорусские летно-тактические учения
С середины января, с 16 января по 1 февраля, пройдут летно-тактические учения Белоруссии и России, заявили в Минобороны Республики.
«С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента Региональной группировки войск (сил)», — сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В воскресенье в Белоруссию прибыли самолеты Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения Японии, Южной Кореи и США, проводимые в Японском море, угрожают безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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