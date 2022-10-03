Западный военный округ возглавил новый командующий

Генерал-майор Роман Бердников назначен командующим Западным военным округом. Он сменил на этой должности генерал-полковника Александра Журавлёва. Это следует из открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно опубликованной информации, кадровая ротация была осуществлена 28 сентября. Сведения подтвердил источник РБК в военном ведомстве. При этом на сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему пока значится Журавлёв.

До этого Бердников был командующим 29-й общевойсковой армией, ранее - общевойсковым объединением Восточного военного округа, командовал группировкой российских войск в Сирии.

Александр Журавлёв руководил силами Западного военного округа с осени 2018 года. В том же году указом президента РФ ему было присвоено звание Героя России. Он также был отмечен и другими правительственными наградами.

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Минобороны РФ сообщило в мае текущего года о том, что генерал Журавлёв вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции на Украине. Подразделения ЗВО принимали участие в боях в Харьковской области. Российские военкоры обвиняли их в недостаточной стойкости после взятия под контроль вооруженными силами Украины большей части региона.

Новую волну критики российских военных поднял в конце прошлой неделе Глава Чечни Рамзан Кадыров. Его поддержал владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они, в частности, раскритиковали генерал-полковника Александра Лапина после оставления Лимана.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:МинобороныУкраинаВооруженные Силы РФ
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