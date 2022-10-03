Западный военный округ возглавил новый командующий

Генерал-майор Роман Бердников назначен командующим Западным военным округом. Он сменил на этой должности генерал-полковника Александра Журавлёва. Это следует из открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно опубликованной информации, кадровая ротация была осуществлена 28 сентября. Сведения подтвердил источник РБК в военном ведомстве. При этом на сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему пока значится Журавлёв.

До этого Бердников был командующим 29-й общевойсковой армией, ранее - общевойсковым объединением Восточного военного округа, командовал группировкой российских войск в Сирии.

Александр Журавлёв руководил силами Западного военного округа с осени 2018 года. В том же году указом президента РФ ему было присвоено звание Героя России. Он также был отмечен и другими правительственными наградами.