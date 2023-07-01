Замминистра обороны Горемыкин наградил штурмовиков ЦВО за героизм в ходе спецоперации

Военных наградили за мужество и героизм на краснолиманском направлении. Более 50 военнослужащих получили государственные и ведомственные награды, среди которых орден Мужества, медали Суворова и Жукова, «За отвагу», Георгиевский Крест четвертой степени.

Горемыкин поблагодарил военных за личный вклад, мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил в госпитале А.А. Вишневского награды участникам специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

