Замминистра обороны Горемыкин наградил штурмовиков ЦВО за героизм в ходе спецоперации

Замглавы Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды штурмовикам Центрального военного округа, награждение прошло в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Минобороны наградило военных моряков за уничтожение катеров, атаковавших российский корабль «Иван Хурс»

Военных наградили за мужество и героизм на краснолиманском направлении. Более 50 военнослужащих получили государственные и ведомственные награды, среди которых орден Мужества, медали Суворова и Жукова, «За отвагу», Георгиевский Крест четвертой степени.

Горемыкин поблагодарил военных за личный вклад, мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил в госпитале А.А. Вишневского награды участникам специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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