Минобороны наградило военных моряков за уничтожение катеров, атаковавших российский корабль «Иван Хурс»
К наградам Минобороны РФ представлены военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), которые смогли уничтожить беспилотные катера, атаковавшие российский военный корабль «Иван Хурс». Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 27 мая.
Российские моряки удостоены орденов «За морские услуги» и медалей Ушакова. Они уничтожили беспилотники по команде командира корабля третьего ранга Игоря Тарана.
«Старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи», — сообщает военное ведомство подробности операции.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке нападения на корабль, который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаковавшие судно беспилотники уничтожили в 140 километрах к северо-востоку от Босфора, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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