Доступ к музыкальным событиям только через регистрацию в мессенджере «Макс» — это попытка купить лояльность к этом сервису у молодежи, рассказал НСН промоутер Евгений Финкельштейн.

На концерте на день молодежи в Красноярске 27 июня будут проверять регистрацию в мессенджере «Макс». Чтобы попасть на выступления артистов, нужно будет получить бесплатный билет, который доступен только через чат-бот в «Максе». Об этом сообщило издание «Проспект Мира» с ссылкой на Агентство молодёжной политики. Финкельштейн не нашел в этом ничего плохого.