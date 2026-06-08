Купят лояльность? Почему в России потребовали «Макс» для входа на концерт
Молодежь не хочет переходить в новый мессенджер, поэтому ее приучают к нему, заявил НСН Евгений Финкельштейн.
Доступ к музыкальным событиям только через регистрацию в мессенджере «Макс» — это попытка купить лояльность к этом сервису у молодежи, рассказал НСН промоутер Евгений Финкельштейн.
На концерте на день молодежи в Красноярске 27 июня будут проверять регистрацию в мессенджере «Макс». Чтобы попасть на выступления артистов, нужно будет получить бесплатный билет, который доступен только через чат-бот в «Максе». Об этом сообщило издание «Проспект Мира» с ссылкой на Агентство молодёжной политики. Финкельштейн не нашел в этом ничего плохого.
«Это совместная акция с артистами, но это никого не ограничивает. Если ты хочешь пойти на концерт, можешь скачать себе “Макс” — это рекламная кампания мессенджера. Это некая покупка твоей лояльности к нему. Я скачал его одним из первых, потому что знаю, что все, кому нужно тебя слушать, уже слушают. А эта история родилась из-за того, что молодежь категорически не хочет подключаться к “Максу”. Вот и придумывают такие правила, ищут способ, как приучить молодежь», — сказал он.
Ранее из магазина приложений App Store исчез мессенджер «Макс». После этого президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что удаления мессенджера «Макс» из AppStore несомненно приведёт к уменьшению трафика со стороны пользователей iPhone, передает «Радиоточка НСН».
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