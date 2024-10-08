Замгубернатора Белгородской области вступил в отряд «Барс-Белгород»

Как отметил губернатор, Зайнуллин и Лобазнов временно приостановят контракт прохождения муниципальной и государственной службы и поступят в добровольческое формирование.

«С одной стороны, кадровые потери временные... большие, а с другой стороны, горжусь мужественным поступком своих коллег», — заявил Гладков.

В сентябре Минобороны сообщило о начале подготовки добровольцев отряда «Барс-Белгород» в Белгородской области, формирование будет заниматься защитой региона, напоминает 360.ru.

