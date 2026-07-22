В метро Петербурга задержали агента украинских спецслужб с бомбой

Фигурант - 21-летний гражданин России. В декабре прошлого года мужчина самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами, он передавал противнику полученные по месту работы картографические и геодезические данные, вел разведывательную деятельность в отношении работников ОПК в Петербурге и Ленинградской области. По данным силовиков, во время досмотра при входе в метрополитен у злоумышленника обнаружили и изъяли бомбу, закамуфлированную под GPS-трекер.

«На допросе он пояснил, что осуществил противоправные действия за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора», — указали в ФСБ.

Как сообщили в следственном управлении УФСБ по Петербургу и Ленобласти, против мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Фигурант заключен под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий Уральского федерального округа, пишет Ura.ru.

