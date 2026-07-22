В метро Петербурга задержали агента украинских спецслужб с бомбой
Украинского агента с самодельным взрывным устройством задержали в метро в Санкт-Петербурге, злоумышленник планировал заложить бомбу под автомобиль сотрудника ОПК. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Фигурант - 21-летний гражданин России. В декабре прошлого года мужчина самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами, он передавал противнику полученные по месту работы картографические и геодезические данные, вел разведывательную деятельность в отношении работников ОПК в Петербурге и Ленинградской области. По данным силовиков, во время досмотра при входе в метрополитен у злоумышленника обнаружили и изъяли бомбу, закамуфлированную под GPS-трекер.
«На допросе он пояснил, что осуществил противоправные действия за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора», — указали в ФСБ.
Как сообщили в следственном управлении УФСБ по Петербургу и Ленобласти, против мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Фигурант заключен под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий Уральского федерального округа, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В метро Петербурга задержали агента украинских спецслужб с бомбой
- «Он меня проигнорил!»: Дмитриенко обвинил Крида в отказе обсуждать скандал с «Лужниками»
- Битва группировок: Мирошник заявил, что Зеленского вынудили «убрать» Сырского
- США отказались выделять Украине помощь на $400 млн
- Извинения и «генерал-провал»: Зачем Зеленский «обезглавил» ВСУ, уволив Сырского
- В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек
- «НАШЕ Радио» зазвучало во Владивостоке
- Месси признан лучшим игроком ЧМ по версии IIFHS
- Актриса Орнелла Мути подала заявление на гражданство РФ
- В Краснодаре госпитализированы четверо пострадавших при атаке на логистический центр