В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек
Автобус опрокинулся на трассе Кютахья-Афьонкарахисар в центральной части Турции, пострадал как минимум 31 человек. Об этом сообщает канал TRT Haber.
Транспортное средство следовало из Стамбула в Кушадасы. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, машина врезалась в ограждение на трассе, съехала с дороги и опрокинулась.
Как пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Анкаре, среди пострадавших нет россиян. В ведомство не поступало соответствующих обращений.
Ранее микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся в Мурманской области, пострадали 14 человек, напоминает Ura.ru.
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