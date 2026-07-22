В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек

Автобус опрокинулся на трассе Кютахья-Афьонкарахисар в центральной части Турции, пострадал как минимум 31 человек. Об этом сообщает канал TRT Haber.

Транспортное средство следовало из Стамбула в Кушадасы. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, машина врезалась в ограждение на трассе, съехала с дороги и опрокинулась.

Как пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Анкаре, среди пострадавших нет россиян. В ведомство не поступало соответствующих обращений.

Ранее микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся в Мурманской области, пострадали 14 человек, напоминает Ura.ru.

