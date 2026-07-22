США отказались выделять Украине помощь на $400 млн

По словам законодателя, нынешние власти страны уведомили о недоступности этих средств.

«План платежей говорит... чтобы мы были готовы расходовать их в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — подчеркнул сенатор.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разрешили Украине выпускать ракеты Patriot, однако запуск производства ожидается не раньше 2029 года, пишет Ura.ru.

