США отказались выделять Украине помощь на $400 млн

Администрация США не будет выделять военную помощь Украине в размере 400 млн долларов. Об этом заявил американский сенатор Ричард Дурбин, передает РИА Новости.

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По словам законодателя, нынешние власти страны уведомили о недоступности этих средств.

«План платежей говорит... чтобы мы были готовы расходовать их в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — подчеркнул сенатор.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разрешили Украине выпускать ракеты Patriot, однако запуск производства ожидается не раньше 2029 года, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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