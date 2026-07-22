США отказались выделять Украине помощь на $400 млн
Администрация США не будет выделять военную помощь Украине в размере 400 млн долларов. Об этом заявил американский сенатор Ричард Дурбин, передает РИА Новости.
По словам законодателя, нынешние власти страны уведомили о недоступности этих средств.
«План платежей говорит... чтобы мы были готовы расходовать их в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — подчеркнул сенатор.
Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разрешили Украине выпускать ракеты Patriot, однако запуск производства ожидается не раньше 2029 года, пишет Ura.ru.
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