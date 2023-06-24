Замглавы Росгвардии по ДНР: «Вагнер» планирует захват Краснодара

По данным заместителя начальника Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александра Ходаковского, командование частной военной компании «Вагнер» планировало захват Краснодара. Рядовой состав не был посвящен в намерения руководства, сообщает он в своем Telegram-канале 24 июня.

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«Рядовой состав Вагнера не был посвящён в планы командования - по крайней мере, большая его часть. Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дельнейшим ходом событий. По сообщениям из мятежной среды - в планы руководства Вагнера входит и захват Краснодара», - рассказал Ходаковский.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников заявил, что у бойцов «Вагнера» есть шанс избежать наказания в случае, если они сложат оружие и сделают это «достаточно быстро». Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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