Депутат Госдумы призвал бойцов «Вагнера» сложить оружие в обмен на шанс избежать наказания
24 июня 202316:23
У бойцов «Вагнера» есть шанс избежать наказания в случае, если они сложат оружие и сделают это «достаточно быстро». Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников.
Он добавил, что помилование возможно, учитывая их прошлые заслуги на фронте, а среди бойцов немало тех, кто проявил себя в ходе боевых действий на Украине.
«Конечно, есть шанс сложить оружие и избежать наказания, и про это президент и сказал», - отметил Крашенников.
Ранее днем Владимир Путин подписал закон о мерах наказания за нарушение военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После обстрела ВСУ в трех селах Курской области пропало электроснабжение
- Калужская область перекроет дороги около Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областей
- Руденя предложил Пригожину взять пример с участника ГКЧП Пуго
- США обсудили с Евросоюзом и странами G7 ситуацию в России
- Прокуратура напомнила об ответственности за распространения фейков во время КТО
- Замглавы Росгвардии по ДНР: «Вагнер» планирует захват Краснодара
- В Липецке заметили передвижение военной техники ЧВК «Вагнер»
- В России заблокировали сайты изданий Пригожина
- В Петербурге опечатали самолет и вертолет Пригожина
- Депутат Госдумы призвал бойцов «Вагнера» сложить оружие в обмен на шанс избежать наказания
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru