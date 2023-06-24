Депутат Госдумы призвал бойцов «Вагнера» сложить оружие в обмен на шанс избежать наказания

У бойцов «Вагнера» есть шанс избежать наказания в случае, если они сложат оружие и сделают это «достаточно быстро». Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников.

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Он добавил, что помилование возможно, учитывая их прошлые заслуги на фронте, а среди бойцов немало тех, кто проявил себя в ходе боевых действий на Украине.

«Конечно, есть шанс сложить оружие и избежать наказания, и про это президент и сказал», - отметил Крашенников.

Ранее днем Владимир Путин подписал закон о мерах наказания за нарушение военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ГосдумаПавел КрашенинниковЧВК "Вагнер"

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