В Липецке заметили передвижение военной техники ЧВК «Вагнер»
24 июня 202316:40
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регион вошла техника частной военной компании «Вагнер».
«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», - сказал Артамонов.
Он добавил, что ситуация в области находится под контролем властей.
Ранее днем Депутат Госдумы Павел Крашенников призвал бойцов «Вагнера» сложить оружие в обмен на шанс избежать наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru