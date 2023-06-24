В Липецке заметили передвижение военной техники ЧВК «Вагнер»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регион вошла техника частной военной компании «Вагнер».

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«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», - сказал Артамонов.

Он добавил, что ситуация в области находится под контролем властей.

Ранее днем Депутат Госдумы Павел Крашенников призвал бойцов «Вагнера» сложить оружие в обмен на шанс избежать наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"

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