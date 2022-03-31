Законопроект о правовом статусе ЧВК внесен в Госдуму
В Госдуму внесен законопроект, касающийся регулирования деятельности и правового статуса российских частных военных компаний (ЧВК), сообщает РИА Новости.
Отмечается, что его внесли глава партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев.
По мнению авторов законопроекта, ЧВК в случае их легализации могли бы принять участие в защите интересов России и ее граждан за рубежом. Предполагается, что Минобороны будет осуществлять контрольные и надзорные функции, выдавать лицензии и разрешения частным военным компаниям.
При этом, в документе отмечается, что ЧВК смогут выполнять свои задачи исключительно за пределами России.
В середине декабря сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении «ЧВК Вагнера» и ряда связанных с ней лиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Минобороны РФ показало переписку сына Байдена по биолабораториям на Украине
- «Спартак»: Защитник клуба Айртон перешел во «Фламенго»
- США объявили о вводе новых санкций против России
- Шольц: Германия отказалась платить за российский газ в рублях
- Актриса Балякина попала в массовое ДТП в Москве
- СМИ: Disney полностью остановит прокат своих фильмов в России
- ЦБ: Международные резервы РФ сократились почти на $40 миллиардов
- Законопроект о правовом статусе ЧВК внесен в Госдуму
- Путин заявил об остановке контрактов на покупку газа при отказе от оплаты в рублях
- Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru