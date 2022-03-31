Законопроект о правовом статусе ЧВК внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, касающийся регулирования деятельности и правового статуса российских частных военных компаний (ЧВК), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что его внесли глава партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев.

По мнению авторов законопроекта, ЧВК в случае их легализации могли бы принять участие в защите интересов России и ее граждан за рубежом. Предполагается, что Минобороны будет осуществлять контрольные и надзорные функции, выдавать лицензии и разрешения частным военным компаниям.

ЕС ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»

При этом, в документе отмечается, что ЧВК смогут выполнять свои задачи исключительно за пределами России.

В середине декабря сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении «ЧВК Вагнера» и ряда связанных с ней лиц.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ГосдумаЧВК
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