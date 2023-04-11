Госдума одобрила сокращение срока признания участников СВО пропавшими и погибшими
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты, согласно которым сокращаются сроки признания участников специальной военной операции (СВО) без вести пропавшими и погибшими, сообщает пресс-служба нижней палаты парламенте.
Отмечается, что речь идёт в том числе о гражданах, заключивших контракты с военными компаниями, правоохранителях и лицах, проживающих или временно находящихся в зоне СВО.
Согласно одобренной инициативе, признать гражданина безвестно отсутствующим будет возможно через шесть месяцев, если в течение этого периода командир воинской части или другое уполномоченное должностное лицо не представит сведения о нахождении человека членам его семьи.
Если обстоятельства пропажи гражданина угрожали ему смертью или давали основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая, то он может быть объявлен умершим по заявлению заинтересованных лиц, если в течение полугода отсутствовали сведения о месте его пребывания.
Гражданин, признанный безвестно отсутствующим, может быть объявлен умершим через три месяца с момента принятия судом соответствующего решения.
Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что более 330 тысяч военных ВСУ погибли или пропали без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru