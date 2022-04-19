Шойгу обвинил западные страны в намеренном затягивании конфликта на Украине

По его словам, США и западные страны делают всё, чтобы «максимально затянуть специальную военную операцию», о чём говорят нарастающие объёмы поставок на Украину иностранного вооружения.

«Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют намерения Запад провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», - подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США отправили Украине четыре самолёта с оружием из нового пакета в $800 млн, сообщает RT.