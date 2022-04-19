Шойгу обвинил западные страны в намеренном затягивании конфликта на Украине
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские Вооружённые силы «последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР», сообщает РИА Новости.
По его словам, США и западные страны делают всё, чтобы «максимально затянуть специальную военную операцию», о чём говорят нарастающие объёмы поставок на Украину иностранного вооружения.
«Нарастающие объёмы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют намерения Запад провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», - подчеркнул министр.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США отправили Украине четыре самолёта с оружием из нового пакета в $800 млн, сообщает RT.
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