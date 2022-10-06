Задачей мобилизованных россиян в Запорожской области назвали защиту тыла

Задачей россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, в Запорожской области станет защита тыла. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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По мнению Рогова, важна качественная подготовка мобилизованных и их способность заменить в тылу военных, имеющих боевой опыт. Он особо отметил, что в приоритете не сроки, а уровень обучения новоприбывших солдат.

Рогов уточнил, что наиболее разумным решением станет отправка на передовую военнослужащих с боевым опытом. Мобилизованные, заняв второй и третий эшелоны обороны, смогут приобрести необходимые навыки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что граждане, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, должны направляться в районы боевых действий после подготовки и боевого слаживания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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