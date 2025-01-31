В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ
31 января 202510:50
Две украинские ракеты сбили в Курской области близ границы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе... Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в публикации в Telegram-канале оперштаба.
В Курской области 31 января дважды объявляли ракетную опасность.
Минувшей ночью над регионом ликвидировали шесть беспилотников ВСУ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru