В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ

Две украинские ракеты сбили в Курской области близ границы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе... Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в публикации в Telegram-канале оперштаба.

В Курской области 31 января дважды объявляли ракетную опасность.

Минувшей ночью над регионом ликвидировали шесть беспилотников ВСУ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыПВОКурская Область

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