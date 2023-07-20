За несообщение в военкомат о смене места жительства хотят штрафовать на 20 тысяч рублей

Несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства или работы будет караться штрафом до 20 тысяч рублей. Такая поправка внесена ко второму чтению комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству в законопроект об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы.

Изменения, в частности, внесут в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету.

За неявку по повестке предложили штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Теперь предполагается, что если гражданин не сообщил в военкомат об изменении своего семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, не предоставил сведения о переезде на новое место пребывания, в том числе о выезде из страны более чем на полгода или въезде в страну, то на него будет наложен штраф до 20 тысяч рублей. Ранее он составлял до трех тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок.

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил России завершился 15 июля. Он проходил на фоне слухов о второй волне мобилизации и законодательных нововведений. В Минобороны заявили, что в ВС России и другие воинские формирования для прохождения срочной службы были призваны 147 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВоеннослужащиеЗаконопроектГосдума

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