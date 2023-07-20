За несообщение в военкомат о смене места жительства хотят штрафовать на 20 тысяч рублей

Теперь предполагается, что если гражданин не сообщил в военкомат об изменении своего семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, не предоставил сведения о переезде на новое место пребывания, в том числе о выезде из страны более чем на полгода или въезде в страну, то на него будет наложен штраф до 20 тысяч рублей. Ранее он составлял до трех тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок.

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил России завершился 15 июля. Он проходил на фоне слухов о второй волне мобилизации и законодательных нововведений. В Минобороны заявили, что в ВС России и другие воинские формирования для прохождения срочной службы были призваны 147 тысяч человек.

