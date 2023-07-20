За неявку по повестке предложили штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

Изменения планируют внести в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. За неявку без уважительной причины во время и место, указанные в повестке военкомата (либо по вызову осуществляющего воинский учет органа) может грозить ответственность в виде штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее размер взыскания составлял до трех тысяч рублей.

Поправку одобрили ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов для уклонистов от призыва, пишет RT.

