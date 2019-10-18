За неделю у границ РФ вели разведку 23 летательных аппарата
Двадцать три летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».
Отмечается, что с целью недопущения нарушения границ российские истребители поднимались в небо 14 раз. Нарушений границ зафиксировано не было.
На прошлой неделе сообщалось о 29 летательных аппаратах.
Ранее 17 октября стало известно, что заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов подозревается в мошенничестве на крупную сумму. В деле фигурируют несколько человек, общий ущерб от их действий оценивается свыше 1 млрд рублей.
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