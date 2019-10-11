За неделю у границ России вели разведку 29 летательных аппаратов

Двадцать девять летательных аппаратов вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в инфографике, опубликованной в газете ВС РФ «Красная звезда».

Отмечается, что с целью недопущения нарушения границ российские истребители поднимались в небо 16 раз. Нарушений границ зафиксировано не было.

В начале октября сообщалось, что ФБР разместило в соцсети Facebook рекламу на русском языке, в котором предлагало сотрудничать с американскими спецслужбами. Ссылки, размещенные в постах, перенаправляли пользователей на сайт отделения ФБР в Вашингтоне, где на английском и русском языках были написаны подробности работы бюро, адрес ведомства и приглашение посетить офис тем, кто обладает какой-либо ценной информацией.

Полковник внешней разведки в отставке, почетный сотрудник госбезопасности Виктор Черкашин в эфире НСН заявил, что к этой информации можно относиться только с иронией.



