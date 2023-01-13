«За чей счет балет?»: Военные сборы для не служивших россиян назвали контрпродуктивными

Накануне член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что после принятия закона об изменении возраста призыва в армию россиян старше 30 лет без военно-учетной специальности будут привлекать на военные сборы, «чтобы не быть пушечным мясом». Алексей Леонков отметил, что подобная инициатива крайне негативно скажется на российском бюджете.

«Нужно увеличение ресурсов, гособоронзаказа, этих людей нужно будет одеть, обуть, рассчитать на них боекомплект, чтобы они постреляли и обучились. Все это деньги и деньги. Кто за этот балет платить будет? Такого рода инициатива, когда людей будут на какие-то центры зазывать, спорная, не вижу в ней надобности. Соболев также пытается изменить закон о воинской обязанности. Его инициатива может и выглядит популярно, что все должны иметь военно-учетную специальность... Но в СССР это была целая система. Без системы все это разрушит существующую систему, но и новая не заработает. В условиях того, что сейчас творится вокруг нашей страны, это контрпродуктивно», - сказал Леонков.

Позже глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов назвал РБК заявление Соболева о военных сборах для не служивших россиян старше 30 лет «мечтами, не связанными с реальностью».

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО, поэтому необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, при этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей.

