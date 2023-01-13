В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет

Граждане России старше 30 лет, которые не проходили службу в армии, и числятся в запасе, будут привлечены к военным сборам после принятия закона о повышении возраста для призыва. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

По его словам, на сборах не служившие старше 30 лет будут получат военно-учетную специальность и учиться «не быть пушечным мясом». По словам Соболева, для находящихся в запасе и резервистов также необходимо проводить сборы.

При этом ранее генерал Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что, как и его коллеги по комитету, не знает, началась ли работа над законопроектом об изменении возраста призыва.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал изменение возраста для призыва на срочную службу. В вооруженные силы будут забирать граждан в возрасте от 21 года до 30 лет (ранее 18-27). Президент Владимир Путин поддержал идею.

При этом новая система частично может начать применяться уже ближайшей весной – нижняя планка возраста останется прежней, а верхнюю поднимут. Таким образом, призывать, предположительно, будут от 18 до 30 лет.

