Ясненское ракетное соединение полностью укомплектуют «Авангардами» к 2025 году

По словам собеседника агентства, комплексы поступят в Ясненское ракетное соединение РВСН. Он добавил, что количество шахтных пусковых установок доведут до полного штатного состава.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа» заявил, что из всех ядерных держав Россия обладает самыми современными силами ядерного сдерживания. Об этом сообщило агентство НСН.

