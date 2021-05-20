Путин заявил, что у России самые современные силы ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы более, чем в порядке.

«Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

По его словам, «можно твердо это утверждать».

Глава государства также сообщил о существовании в России гиперзвукового оружия и напомнил о появлении нового вида стратегического оружия. Это планирующий блок «Авангард» межконтинентальной дальности, способный развивать гиперзвуковую скорость.

"У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону», - добавил Путин.

Президент России назвал еще несколько факторов, благодаря которым удается поддерживать вооруженные силы на уровне, не «милитаризируя» бюджет. В их числе развитие научных школ, подготовка инженеров, концентрация административных и финансовых ресурсов на самых актуальных и значимых направлениях развития вооруженных сил.

