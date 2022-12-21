Путин: ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство в ближайшее время
Президент России Владимир Путин заяви, что в 2022 году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%, сообщает РИА Новости.
На заседании коллегии Минобороны РФ он отметил, что продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард», также в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты стационарного базирования «Сармат».
«Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Всё будет реализовано», - подчеркнул глава государства.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, заявил, что ракета «Сармат» преодолеет любую систему противоракетной обороны, сообщает RT.
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