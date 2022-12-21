Путин: ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство в ближайшее время

На заседании коллегии Минобороны РФ он отметил, что продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард», также в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты стационарного базирования «Сармат».

«Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Всё будет реализовано», - подчеркнул глава государства.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, заявил, что ракета «Сармат» преодолеет любую систему противоракетной обороны, сообщает RT.