Япония впервые зафиксировала проход российской подлодки между островами на Окинаве

Российская подводная лодка роекта Kilo по классификации НАТО (подлодка «Уфа» проекта 636 «Варшавянка») и спасательный буксир «Ингур» впервые прошли между островами Ёнагуни и Ириомотэ в южной префектуре Окинава. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Японии.

По его данным, судна были зафиксированы военно-морскими силами самообороны утром во вторник, 3 декабря. Они проследовали между островами на север в сторону Восточно-Китайского моря. В японском минобороны отметили, что прохождение подлодки ВМФ России в этом месте было отмечено впервые.