Япония впервые зафиксировала проход российской подлодки между островами на Окинаве

Российская подводная лодка роекта Kilo по классификации НАТО (подлодка «Уфа» проекта 636 «Варшавянка») и спасательный буксир «Ингур» впервые прошли между островами Ёнагуни и Ириомотэ в южной префектуре Окинава. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Японии.

По его данным, судна были зафиксированы военно-морскими силами самообороны утром во вторник, 3 декабря. Они проследовали между островами на север в сторону Восточно-Китайского моря. В японском минобороны отметили, что прохождение подлодки ВМФ России в этом месте было отмечено впервые.

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Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщал ранее, что подлодка «Уфа», совершающая переход с Балтики на ТОФ Южным морским путем, с буксиром посещали порты Индии, Индонезии и Малайзии, с ВМС которой провели в конце ноября учения в Южно-Китайском море.

Подложку «Уфа» приняли в состав ВМФ России в ноябре 2022 года. Суда проекта

636.3 отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, а основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты «Калибр».

В Корпорации развития Калининградской области ранее заявили о намерении создать туристическую зону с гостиницами и торговыми центрами на месте цехов 33-го судоремонтного завода на острове Русский в Балтийске. Адмирал Северного флота Вячеслав Попов заявил НСН, что в условиях военного времени неправильно снижать степень защищенности Балтийской военно-морской базы путем переноса эффективно работающего 33-го судоремонтного завода с острова Русский в Балтийске.

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ФОТО: РИА Новости
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