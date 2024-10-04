Нужны угрозы? Во флоте не поняли идею переноса оборонного завода в Балтийске

Перенос 33-го судоремонтного завода с острова Русский нецелесообразен, он эффективно работает для военно-морского флота, заявил НСН адмирал Вячеслав Попов.

В условиях военного времени неправильно снижать степень защищенности Балтийской военно-морской базы путем переноса эффективно работающего 33-го судоремонтного завода с острова Русский в Балтийске. Об этом в беседе с НСН рассказал адмирал Северного флота Вячеслав Попов.

В Корпорации развития Калининградской области ранее заявили о намерении создать туристическую зону с гостиницами и торговыми центрами на месте цехов 33-го судоремонтного завода на острове Русский в Балтийске. Это вызвало негативную реакцию во флотской среде, сообщают «Известия». Попов уверен, что сейчас совсем не время для таких решений.

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«Я считаю, что это нецелесообразно, потому что завод очень эффективный, любой перенос его куда-либо будет очень затратным. Ну и потом завод находится непосредственно практически на территории главной Балтийской базы. Наверное, не совсем правильно с идеологической точки зрения снижать степень защищенности главной базы от всех угроз, которые могут быть. Не знаю, как подана эта проблема. Завод работает и приносит хорошие результаты для военно-морского флота», - поделился он своим мнением в беседе с НСН.

Ранее в бассейне Балтийского моря в литовской Клайпеде прошли крупнейшие военные морские учения НАТО Baltops 24, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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