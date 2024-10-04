Нужны угрозы? Во флоте не поняли идею переноса оборонного завода в Балтийске
Перенос 33-го судоремонтного завода с острова Русский нецелесообразен, он эффективно работает для военно-морского флота, заявил НСН адмирал Вячеслав Попов.
В условиях военного времени неправильно снижать степень защищенности Балтийской военно-морской базы путем переноса эффективно работающего 33-го судоремонтного завода с острова Русский в Балтийске. Об этом в беседе с НСН рассказал адмирал Северного флота Вячеслав Попов.
В Корпорации развития Калининградской области ранее заявили о намерении создать туристическую зону с гостиницами и торговыми центрами на месте цехов 33-го судоремонтного завода на острове Русский в Балтийске. Это вызвало негативную реакцию во флотской среде, сообщают «Известия». Попов уверен, что сейчас совсем не время для таких решений.
«Я считаю, что это нецелесообразно, потому что завод очень эффективный, любой перенос его куда-либо будет очень затратным. Ну и потом завод находится непосредственно практически на территории главной Балтийской базы. Наверное, не совсем правильно с идеологической точки зрения снижать степень защищенности главной базы от всех угроз, которые могут быть. Не знаю, как подана эта проблема. Завод работает и приносит хорошие результаты для военно-морского флота», - поделился он своим мнением в беседе с НСН.
Ранее в бассейне Балтийского моря в литовской Клайпеде прошли крупнейшие военные морские учения НАТО Baltops 24, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Levi's назвал ошибкой стирку джинсов в стиральной машине
- Россиянам рассказали, что делать, если на них оформили кредит
- Адвокат экс-супруга Алсу опроверг слухи о новом романе своего доверителя
- Экс-футболист Мостовой заявил, что перенёс операцию
- Тося Чайкина и «Три дня дождя» представили саундтрек к сериалу «Амура»
- Лукашенко: Сбить вертолет президента означает начать войну
- Премьера Таджикистана возмутили проверки граждан республики на границе с РФ
- Россияне будут отмечать Новый 2025 год 11 дней
- В Госдуме назвали самые часто подделываемые документы при регистрации недвижимости
- В Санкт-Петербурге в военкомат доставили более 150 мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru