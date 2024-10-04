Нужны угрозы? Во флоте не поняли идею переноса оборонного завода в Балтийске

В условиях военного времени неправильно снижать степень защищенности Балтийской военно-морской базы путем переноса эффективно работающего 33-го судоремонтного завода с острова Русский в Балтийске. Об этом в беседе с НСН рассказал адмирал Северного флота Вячеслав Попов.

В Корпорации развития Калининградской области ранее заявили о намерении создать туристическую зону с гостиницами и торговыми центрами на месте цехов 33-го судоремонтного завода на острове Русский в Балтийске. Это вызвало негативную реакцию во флотской среде, сообщают «Известия». Попов уверен, что сейчас совсем не время для таких решений.