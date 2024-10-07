СМИ: Советская подлодка «Лира» превзошла американские технологии

Спроектированная в СССР титановая подводная лодка серии «Лира» превзошла американские технологии и установила рекорды, пишет The National Interest.

В публикации подчеркивается, что эта подлодка была специально спроектирована быстрой, малозаметной, маневренной и компактной, чтобы опередить США.

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Эксперты пояснили, что американцы признали техническое превосходство «Лиры», но решили не создавать аналог. Причиной стал сложный и дорогой процесс производства титана для корпуса подлодки.

Подводные лодки проектов 705 и 705К «Лира» уникальны тем, что это единственная в мире серия атомных подлодок с жидкометаллическим реактором. Благодаря своему титановому корпусу они отличались высокой скоростью и маневренностью, и были предназначены для борьбы с вражескими подлодками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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