СМИ: Советская подлодка «Лира» превзошла американские технологии
Спроектированная в СССР титановая подводная лодка серии «Лира» превзошла американские технологии и установила рекорды, пишет The National Interest.
В публикации подчеркивается, что эта подлодка была специально спроектирована быстрой, малозаметной, маневренной и компактной, чтобы опередить США.
Эксперты пояснили, что американцы признали техническое превосходство «Лиры», но решили не создавать аналог. Причиной стал сложный и дорогой процесс производства титана для корпуса подлодки.
Подводные лодки проектов 705 и 705К «Лира» уникальны тем, что это единственная в мире серия атомных подлодок с жидкометаллическим реактором. Благодаря своему титановому корпусу они отличались высокой скоростью и маневренностью, и были предназначены для борьбы с вражескими подлодками, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко разрешил применение силы против беспилотников
- Украинский суд ужесточил заочный приговор главе ЛНР Пасечнику
- В Феодосии из-за пожара на нефтебазе закрыт съезд с трассы «Таврида»
- В Саратове задержали подозреваемого в убийстве работницы салона связи
- Суд начнет рассмотрение дела певца Эдуарда Шарлота 18 октября
- Движение автомобилей через «Верхний Ларс» временно перекрыли
- СМИ: Советская подлодка «Лира» превзошла американские технологии
- Создатели финансовой пирамиды осудили на 8-12 лет за обман 153 вкладчиков
- СМИ: Группа Oasis зарегистрировала товарный знак для мухобойки
- Сергей Собянин рассказал о преемственности поколений в московской промышленности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru