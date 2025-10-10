Япония отправит в Литву саперов для обучения украинских военных
10 октября 202508:59
Япония намерена направить специалистов-саперов в Литву для участия в обучении украинских военных. Об этом сообщил японский министр обороны Гэн Накатани, передает Kyodo.
«Это очень важная инициатива, направленная на улучшение гуманитарного положения народа Украины», - подчеркнул глава военного ведомства.
В республику отправят двух японских специалистов. Они войдут в международную группу саперов, которые будут обучать ВСУ с 3 ноября по 5 декабря.
Ранее стало известно, что на Украине строят подземные учебные центры для ВСУ, пишет 360.ru.
