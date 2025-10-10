Япония отправит в Литву саперов для обучения украинских военных

Япония намерена направить специалистов-саперов в Литву для участия в обучении украинских военных. Об этом сообщил японский министр обороны Гэн Накатани, передает Kyodo.

США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных хирургов

«Это очень важная инициатива, направленная на улучшение гуманитарного положения народа Украины», - подчеркнул глава военного ведомства.

В республику отправят двух японских специалистов. Они войдут в международную группу саперов, которые будут обучать ВСУ с 3 ноября по 5 декабря.

Ранее стало известно, что на Украине строят подземные учебные центры для ВСУ, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры