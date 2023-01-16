WarGonzo: отряды ЧВК «Вагнер» выбили ВСУ из Клещеевки
Проект WarGonzo в своём Telegram-канале заявил, что отряды ЧВК «Вагнер» выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Клещеевки.
Уточняется, что это крупное село, которое расположено в южных пригородах Артемовска.
«По информации от источников вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи... Ждём официального подтверждения от ЧВК «Вагнер», — отмечается в сообщении.
Ранее более 100 бывших заключенных, помилованных за службу в ЧВК «Вагнер», вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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