WarGonzo: отряды ЧВК «Вагнер» выбили ВСУ из Клещеевки

Уточняется, что это крупное село, которое расположено в южных пригородах Артемовска.



«По информации от источников вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи... Ждём официального подтверждения от ЧВК «Вагнер», — отмечается в сообщении.

Ранее более 100 бывших заключенных, помилованных за службу в ЧВК «Вагнер», вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

