Песков назвал выдуманным конфликт ЧВК «Вагнер» с Минобороны

Песков заверил, что страна знает своих героев, поэтому в памяти будут «и те, и другие».

После взятия Соледара основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что город брали его подразделения, и удивлялся, почему о них ничего не сказано в сводках Минобороны. Однако 13 января в ведомстве указали на мужественных добровольцев ЧВК «Вагнер», штурмовавших Соледар.

