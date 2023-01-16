Песков назвал выдуманным конфликт ЧВК «Вагнер» с Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы существующем конфликте между Минобороны России и частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».
По его словам, этот «конфликт» существует только в информационном поле и является продуктом «информационных манипуляций» противников России.
Песков заверил, что страна знает своих героев, поэтому в памяти будут «и те, и другие».
После взятия Соледара основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что город брали его подразделения, и удивлялся, почему о них ничего не сказано в сводках Минобороны. Однако 13 января в ведомстве указали на мужественных добровольцев ЧВК «Вагнер», штурмовавших Соледар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru