Песков назвал выдуманным конфликт ЧВК «Вагнер» с Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы существующем конфликте между Минобороны России и частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, этот «конфликт» существует только в информационном поле и является продуктом «информационных манипуляций» противников России.

Стрелков заявил об «острейшем конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Песков заверил, что страна знает своих героев, поэтому в памяти будут «и те, и другие».

После взятия Соледара основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что город брали его подразделения, и удивлялся, почему о них ничего не сказано в сводках Минобороны. Однако 13 января в ведомстве указали на мужественных добровольцев ЧВК «Вагнер», штурмовавших Соледар.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Минобороны РФДмитрий Песков
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