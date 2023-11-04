«Высокоточные комплексы» поставили в войска гранатометы и пистолеты-пулеметы

«Филиал КБП им. Академика А. Г. Шипунова - ЦКИБ СОО передал военным гранатометы ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000. Перед отправкой стрелковое вооружение было приведено к нормальному бою», — отмечается в сообщении.

Опытные специалисты откорректировали прицельные системы, провели тестовые стрельбы и проверили оружие.

В холдинге подчеркнули, что гранатомет ГМ-94 востребован в зоне специальной операции: он особенно важен для военных в бою с окопавшимся противником. В свою очередь, АГС-30 позволяет сохранять мобильность бойца и повышает его огневую мощь. При этом ПП-2000 является одним из самых легких в мире (без магазина и приклада - 1,4 кг), его запасной магазин может использоваться как плечевой упор.

