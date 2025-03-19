Суд в Кишиневе дал 12 лет депутату, получившему гражданство России

В Кишиневе суд приговорил депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы по обвинениям в пассивной коррупции и получении финансирования от организованной преступной группы. Об этом сообщила газета Ziarul de Gardă.

По данным издания, в суде утверждалось, что Нестеровский получил от структуры, связанной с беглым бизнесменом Иланом Шором, как минимум 35 тысяч долларов.