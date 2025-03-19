Суд в Кишиневе дал 12 лет депутату, получившему гражданство России

В Кишиневе суд приговорил депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы по обвинениям в пассивной коррупции и получении финансирования от организованной преступной группы. Об этом сообщила газета Ziarul de Gardă.

По данным издания, в суде утверждалось, что Нестеровский получил от структуры, связанной с беглым бизнесменом Иланом Шором, как минимум 35 тысяч долларов.

Молдавский депутат Нестеровский получил гражданство России

Кроме того, он воспользовался предоставленными этой группой авиаперевозками и получил иные незаконные преференции, в том числе политические — в частности, стал членом политбюро партии «Возрождение».

Прокуратура заявила, что депутат планировал выйти из парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, чтобы создать новую фракцию в интересах преступного формирования. Следствие также полагает, что он намеренно способствовал реализации схем, позволяющих группе Шора усилить влияние на политическую и социальную систему страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудМолдавия

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