Суд в Кишиневе дал 12 лет депутату, получившему гражданство России
В Кишиневе суд приговорил депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы по обвинениям в пассивной коррупции и получении финансирования от организованной преступной группы. Об этом сообщила газета Ziarul de Gardă.
По данным издания, в суде утверждалось, что Нестеровский получил от структуры, связанной с беглым бизнесменом Иланом Шором, как минимум 35 тысяч долларов.
Кроме того, он воспользовался предоставленными этой группой авиаперевозками и получил иные незаконные преференции, в том числе политические — в частности, стал членом политбюро партии «Возрождение».
Прокуратура заявила, что депутат планировал выйти из парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, чтобы создать новую фракцию в интересах преступного формирования. Следствие также полагает, что он намеренно способствовал реализации схем, позволяющих группе Шора усилить влияние на политическую и социальную систему страны, передает «Радиоточка НСН».
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