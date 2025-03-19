СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
В ходе телефонного разговора президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский согласовали детали режима прекращения огня в небе и на море, сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского. Разговор продолжался около часа.
Трамп рассказал о своем общении с Владимиром Путиным, обсуждая в том числе меры по деэскалации конфликта. Зеленский, в свою очередь, проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и обсудил возможные шаги для достижения перемирия.
Кроме того, в ходе разговора президенты затронули вопрос освобождения пленных.
Разговор Трампа с Зеленским продолжением переговоров, начавшихся накануне между Путиным и Трампом, когда стороны обсудили, среди прочего, возможность взаимного отказа от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, передает «Радиоточка НСН».
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