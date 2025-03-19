Трамп поручил команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде продолжить работу над шагами для урегулирования конфликта в Украине, включая технические вопросы, связанные с частичным прекращением огня. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Левитт уточнила, что Трамп дал указание своим советникам ускорить работу над этими вопросами.