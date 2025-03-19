Трамп поручил команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп поручил своей команде продолжить работу над шагами для урегулирования конфликта в Украине, включая технические вопросы, связанные с частичным прекращением огня. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
Левитт уточнила, что Трамп дал указание своим советникам ускорить работу над этими вопросами.
Также она добавила, что на этой неделе переговорная команда Трампа отправится в Саудовскую Аравию, где продолжат обсуждение санкций против России и других важных вопросов.
Президент отметил, что на предстоящих встречах команды смогут согласовать все необходимые аспекты для дальнейшего продвижения в решении конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru