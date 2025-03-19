Трамп поручил команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде продолжить работу над шагами для урегулирования конфликта в Украине, включая технические вопросы, связанные с частичным прекращением огня. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Левитт уточнила, что Трамп дал указание своим советникам ускорить работу над этими вопросами.

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Также она добавила, что на этой неделе переговорная команда Трампа отправится в Саудовскую Аравию, где продолжат обсуждение санкций против России и других важных вопросов.

Президент отметил, что на предстоящих встречах команды смогут согласовать все необходимые аспекты для дальнейшего продвижения в решении конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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