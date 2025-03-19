Начальника радиотехнической службы ВМФ РФ арестовали по делу о взятке

Лопатиев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, речь шла о сумме в восемь млн рублей от АО «Изумруд» за общее покровительство при выполнении им гособоронзаказа.

При передаче первой части взятки в размере трёх млн рублей Лопатиев был задержан. Суд арестовал его на два месяца - по 14 мая 2025 года, включительно.

Ранее бывшие должностные лица парка «Патриот» были приговорены к девяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере при выполнении госконтрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

