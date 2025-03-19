Шварценеггер рассказал про бюст Путина у себя дома и о любви к России

Арнольд Шварценеггер заявил, что в его коллекции бюстов советских и российских лидеров есть скульптура Владимира Путина. Об этом актер рассказал в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

По словам Шварценеггера, первым экспонатом в его собрании стал бюст Владимира Ленина. Он признался, что захотел получить его в 1990-е годы, когда памятники основателю СССР начали массово сносить.

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Тогда, как отметил артист, друзья из России передали ему одну из скульптур.

Позже, добавил он, российские знакомые стали регулярно дарить ему бюсты других советских руководителей. В коллекции актера оказались также фигуры Иосифа Сталина, Никиты Хрущева и Юрия Андропова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Владимир ПутинАрнольд Шварценеггер

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