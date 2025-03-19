Шварценеггер рассказал про бюст Путина у себя дома и о любви к России
Арнольд Шварценеггер заявил, что в его коллекции бюстов советских и российских лидеров есть скульптура Владимира Путина. Об этом актер рассказал в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.
По словам Шварценеггера, первым экспонатом в его собрании стал бюст Владимира Ленина. Он признался, что захотел получить его в 1990-е годы, когда памятники основателю СССР начали массово сносить.
Тогда, как отметил артист, друзья из России передали ему одну из скульптур.
Позже, добавил он, российские знакомые стали регулярно дарить ему бюсты других советских руководителей. В коллекции актера оказались также фигуры Иосифа Сталина, Никиты Хрущева и Юрия Андропова, передает «Радиоточка НСН».
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