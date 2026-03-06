РКН назвал исчерпывающими разъяснения о незаконности рекламы в Telegram
6 марта 202611:32
Роскомнадзор назвал исчерпывающими заявления Федеральной антимонопольной службы относительно рекламы в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», - отметили в Роскомнадзоре.
Ранее в ФАС заявили, что размещение рекламы в Telegram может нарушать законодательство РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметили в ведомстве, доступ к мессенджеру ограничен, и каналы в Telegram считаются ресурсами с ограниченным доступом.
