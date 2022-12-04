Вторая территория Курской области за сутки попала под обстрел ВСУ

«Сегодня под обстрел ВСУ также попал хутор Кучерово Беловского района. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. Однако все снаряды упали в огородах и на улицах, пострадавших нет», - написал глава региона в своем Tekegram-канале.

Старовойт рассказал, что обошлось и без существенных повреждений - в одной нежилой постройке осколками выбиты стекла.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района, пострадавших нет, сообщил Роман Старовойт в воскресенье, 4 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».