Вторая территория Курской области за сутки попала под обстрел ВСУ
Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Кучерово Беловского района. Это второй за день населенный пункт, подвергшийся украинским атакам 4 декабря. Пострадавших нет, рассказал курский губернатор Роман Старовойт.
«Сегодня под обстрел ВСУ также попал хутор Кучерово Беловского района. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилётов. Однако все снаряды упали в огородах и на улицах, пострадавших нет», - написал глава региона в своем Tekegram-канале.
Старовойт рассказал, что обошлось и без существенных повреждений - в одной нежилой постройке осколками выбиты стекла.
Ранее ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района, пострадавших нет, сообщил Роман Старовойт в воскресенье, 4 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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