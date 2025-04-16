ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 160 военнослужащих и ЗРК «Стрела-10»

Российские военные за сутки нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в курском приграничье

Все сотрудники МЧС, которые были задействованы на ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, вернулись в Россию

Авиакомпания «Победа» обновила правила поведения на борту во время полета

Россияне всё активнее читают произведения начинающих авторов на самиздат-площадках

Трамп назвал Гарвардский университет «сбившимся с пути» и недостойным федерального финансирования