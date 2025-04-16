ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 160 военнослужащих и ЗРК «Стрела-10»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 160 военнослужащих, два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Стрела-10», танк и три артиллерийских орудия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 74 610 военнослужащих, 408 танков, 333 БМП и 305 БТР, 2 272 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 28 пусковых установок ЗРК, 125 станций РЭБ, 12 РЛС ПВО и 2 722 автомобиля.
Ранее Совфед РФ одобрил законопроект, наделяющий бойцов в Курской области статусом ветерана боевых действий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru