ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 510 солдат и САУ «Panzerhaubitze»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 510 военнослужащих, один сдался в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также были уничтожены три пункта управления дронами и две САУ «Panzerhaubitze 2000».
По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих, 371 танков, 277 БМП, 228 БТР и 1937 боевых бронированных машин.
Кроме того, российскими войсками были уничтожены 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 111 станций РЭБ, 49 единиц инженерной и другой техники, 2088 автомобилей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль дорогу, связывающую Суджу и Рыльск в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru