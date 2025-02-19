ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 510 солдат и САУ «Panzerhaubitze»

По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих, 371 танков, 277 БМП, 228 БТР и 1937 боевых бронированных машин.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 111 станций РЭБ, 49 единиц инженерной и другой техники, 2088 автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль дорогу, связывающую Суджу и Рыльск в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

